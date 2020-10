Sommerhaus der Stars: Nur noch Hass! Eskalation zwischen Caro Robens und Lisha

Caro ist die Entscheidung sichtlich schwer gefallen. Bei der sonst so taffen Bodybuilderin fließen dicke Krokodilstränen. Doch all ihre Erklärungsversuche können Lisha nicht besänftigen. "Innerlich dachte ich mir: Du kleines Stück Dreck! Du Fußsohle! Soll ich das Messer vielleicht kurz in ihren Rücken rammen?", schimpft sie weiter. Ob es zwischen den beiden doch noch zur Versöhnung kommt? Das erfahrt ihr Samstag um 20:15 Uhr bei RTL...

