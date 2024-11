Sommerhaus der Stars: Szenen rausgeschnitten! Gloria packt über Lorik und Denise aus

Denise und Lorik sind als Nachzügler ins Sommerhaus gezogen und haben von Anfang an gezeigt, was sie als Team drauf haben. Für die anderen Paare waren sie deshalb ein Dorn im Auge. Zu Recht: Denise und Lorik sind ins Finale eingezogen, mussten den Titel dann aber knapp an Sam und Rafi abtreten.

Doch so harmonisch, wie es zwischen Lorik und Denise aussah, soll es angeblich nicht gewesen sein, wie Gloria nun in ihrer Instagram-Story erzählt ...