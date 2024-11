Sommerhaus-Wiedersehen: Höllische Eskalation! Frauke Ludowig flüchtete aus dem Studio

Sogar der hartgesottenen Moderatorin Frauke Ludowig (60) wurde es irgendwann zu viel. "Die Frauke war richtig genervt. Ich glaube, so ein schlimmes Wiedersehen hatte sie noch nie. Ich weiß auch, dass sie sonst immer noch mit Kandidaten Fotos gemacht hat", so Sam weiter. Doch dieses Mal nicht. "Die Aufnahme war vorbei und Frauke war weggelaufen. Sie war auf einmal weg. Sie hat sich gedacht: 'Diese Irren, diese Psychos.' Sie hat wahrscheinlich Security angerufen und gesagt: 'Bringt mich hier so schnell wie möglich weg! Jetzt brauche ich selbst eine Therapie.'" Oha! Was genau Frauke in die Flucht geschlagen hat, erfahren wir am Dienstag bei RTL...

Welche Paare waren die Gewinner der letzten "Sommerhaus"-Staffeln? Das erfahrt ihr hier im Video: