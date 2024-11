Sommerhaus der Stars: Vitiligo-Krankheit! Darum hat Lorik weiße Streifen am Bart

"Das ist keine Zahnpasta", erklärte Lorik vor einiger Zeit auf Instagram. "Das sind meine weißen Härchen, und zwar habe ich Vitiligo, das ist eine Weißfleckenkrankheit – Krankheit hört sich krass an: Es ist eine Pigmentstörung." Alles also halb so schlimm. "Das ist nicht ansteckend und tut auch nicht weh oder so", stellte der ehemalige Fußballspieler klar.