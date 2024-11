"Sommerhaus"-Star Umut Tekin: Öffentliche Entschuldigung! "Gar nicht schön für mich..."

"Das waren die schlimmsten 3 Wochen meines gesamten Lebens im Sommerhaus, dennoch muss ich sagen, dass ich viele neue Seiten von mir kennengelernt habe und dankbar über diese Erfahrung bin. Darunter nicht nur positive, sondern auch negative, und genau diese Fehler sehe ich ein und reflektiere das. In meinem normalen Alltag und in meinem gesamten Leben ist mir das derart nie passiert", schreibt er zu einem Video bei Instagram, in dem er sich zusätzlich noch einmal bei allen entschuldigt! Dort erklärt er: "Ich habe mich selber nicht wiedererkannt. Ich habe mich auch direkt gefragt: Ey, was war das denn eigentlich für ein Ausraster gewesen? Das muss ja eine Ursache geben, dass sooo der Teufel in mir rauskommen wollte." Und weiter: "Ich hab an mir gearbeitet, hab das reflektiert, auch als ich das noch einmal gesehen habe, war das überhaupt gar nicht schön für mich, mit anzusehen. Ich möchte mich an dieser Stelle wirklich bei allen Menschen da draußen entschuldigen."

Doch wirklich gut kommt diese Entschuldigung nicht an! Denn viele Follower werfen Umut vor, überhaupt nicht einsichtig zu sein und auch jetzt wieder anderen die Schuld für sein Verhalten zu geben.