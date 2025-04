Sonya Kraus: Neuanfang nach schwerer Krankheit

Das neue Blatt: Womit beschäftigen Sie sich momentan beruflich?

Sonya Kraus: Meine Leidenschaft fürs Heimwerken ist so groß, dass ich mich intensiv in Architektur und Bauwesen eingearbeitet habe. Ich investiere privat in Immobilien – kaufen, verkaufen, sanieren. Das macht mir großen Spaß. Und im TV geht’s im Sommer wahrscheinlich mit dem "Glücksrad" weiter.

Und dann kommt ja auch noch der Mama-Job dazu…

Ja, meine Söhne sind jetzt 12 und 14 und stecken mitten in der Pubertät. Ich werde zu Hause nur noch mit "Digger" oder "Bro" angesprochen. Testosteron ist wirklich ein Teufelszeug! Ehrlich – was das aus meinen süßen Söhnen gemacht hat! Nur noch Mundwinkel nach unten und "cool" sein (lacht).

Bei so viel Trubel – bleibt da noch Zeit für Sie selbst?

Auf jeden Fall! Ich habe eine riesige Bucketlist. Als Nächstes fliege ich nach Kalifornien – und dann will ich unbedingt nach Asien: China, Japan, Südkorea.