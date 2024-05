Sonya Kraus: Private Details zu ihren Jungs! "Meine Boys sind wirklich wilde Kerle"

In der Sendung "Dinge gibt’s..!", die zum ersten Mal am 9. Mai lief und heute, am 16. Mai, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI läuft, dreht sich alles darum, den Wert von verrückten Dingen zu schätzen. Auch Sonya Kraus ist mit von der Partie und übt sich in ihrem Schätztalent. Privat hat ihre Familie für sie jedoch den größten Wert. Deswegen hält sie ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Im Interview mit InTouch Online ließ sie jetzt jedoch ungewöhnlich private Details zu ihren Jungs durchsickern. Sie ist stolz, dass auch ihre beiden Teenager-Söhne bereits erkannt haben, worauf es im Leben wirklich ankommt: "Glücklicherweise haben beide Jungs meine bodenständige Einstellung zum Lifestyle geerbt und schon früh realisiert, dass wir die wichtigsten Dinge nicht kaufen können."

Auch die im Teenie-Alter so beliebten Markenklamotten, sind für die Söhne der Moderatorin kein Muss, wie sie exklusiv verrät: "Meine Boys sind wirklich wilde Kerle, aber in puncto Markenfetischismus unfassbar vernünftig." Wenn sich ihre "wilden Kerle" dann doch einmal etwas wünschen, fällt es aber auch Power-Mama Sonya manchmal schwer, ihnen diese abzuschlagen: "Bei Wünschen unsere Sprösslinge oft auch 'Nein!' zu sagen ist vielleicht nicht immer einfach, macht uns jedoch zu besseren Eltern."

Wozu Sonya seit Jahren "Nein" sagt, ist die Präsenz ihrer Söhne auf Social Media. Sie hält ihre Jungs aus dem Rampenlicht fern und auch im Netz: Keine Spur von Sonyas Nachwuchs. Das stellt die Mutter zweier Teenager jedoch so manchmal auf die Probe. "Privatsphäre ist ein schützenswertes Gut und ein Kind kein Accessoire, das man in die Kamera halten sollte. Leider ist es ab einem bestimmten Alter fast unmöglich, den Einfluss von sozialen Medien zu vermeiden. Da wird man als Eltern von Teenagern vor unfassbare Herausforderungen gestellt." gibt Sonya zu.

So wie es klingt, haben ihre beiden Racker aber die Vernunft ihrer Mutter geerbt und wissen, was im Netz geht und was nicht. Da muss sich Mama Sonya gewiss keine Sorgen machen.

