Sonya Kraus: Peinlicher Nippel-Blitzer!

ist dafür bekannt, nicht mit ihren Reizen zu geizen. Immer wieder zeigt sie sich in knappen Bikinis. Doch bei Nippel-Blitzern hört der Spaß bei der 45-Jährigen auf...

Nippel-Alarm bei Sonya Kraus

Am Sonntagabend schickte Sonya via einen kurzen Gruß aus der Zentrale des Hessischen Rundfunks an ihre Fans. Sie trug ein eng anliegendes, rotes Kleid. "Hey meine Lieben. Enge sind ja schon was Schönes. Aber wir haben da ein kleines Problem", gab sie lachend zu - und zeigte mit ihrem Finger auf ihre Brust. Unter dem Stoff zeichnete sich deutlich ihre Brustwarze ab. "Nippel-Alarm", schrieb zu dem kurzen Clip.

Sonya Kraus zeigt ihre Brustwarzen Foto: Instagram/ sonyakraus

Sonya Kraus: OP-Schock! Was ist mit ihrem Gesicht passiert?

Doch die Blondine hatte sofort eine Lösung parat. "Und da hat mir die liebe Stylistin vom HR das gebracht", verriet sie - und hielt einen Nippel-Patch in die Kamera. "Was so unschuldig Flower-Power mäßig aussieht, ist eigentlich für da. Tatatata! Man sieht nichts. Und ich bin wieder ein anständiges, nicht erregtes Mädchen."