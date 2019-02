Sophia Thiel: 5 Tricks für straffe Schenkel

Reddit this

Straffe Schenkel wie Sophia Thiel? So klappt es auch bei dir...

gehört zu den einflussreichsten Fitness-Influencerinnen in ganz Deutschland. Früher wog sie selber 30 Kilo mehr, heute ist sie fitter denn je.

Sophia Thiel: Bye, bye Jo-Jo-Effekt!

Sophia Thiel verrät ihre Tricks für straffe Oberschenkel

Und bei Sophia Thiel kommt keine Körperregion zu kurz. Ihr Bauch ist superflach, ihre Arme definiert, ihr Po ist super muskulös und auch ihre Oberschenkel sind super straff. Für viele Frauen ein echter Traum. Denn viele haben mit Orangenhaut und schwachem Bindegewebe zu kämpfen. Was ihr dagegen tun könnt? Hier fünf Tipps von Sophia!

Ausfallschritte

Jump Squats

Curtsy Lunges

Skater Jumps

Alternate Lunges

Sophia Thiel setzt auf Bodyweight Training

Bei ihrem Training setzt Sophia Thiel vor allem auf das eigene Gewicht. "Das tolle daran ist, dass man einfach flexibel überall trainieren kann, egal wo man gerade ist. Ob Zuhause, Draußen, im Hotel oder am Strand etc. Gezieltes Muskeltraining bedeutet also nicht automatisch Fitnessstudio! Bodyweight Training spart zudem jede Menge Zeit und Geld", verrät sie inTouch Online beim Interview zu ihrem neuen Buch "Fit & Stark mit Sophia". Und der Erfolg gibt ihr recht....