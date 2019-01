Sophia Thiel: Ihre besten Tipps für einen knackigen Po

Reddit this

Einen trainierten Po wie Sophia Thiel? So bekommst du ihn!

Keine Frage, ist fit wie eh und jeh! Sie ist eine der erfolgreichsten Fitness-Influencerinnen in ganz Deutschland, gerade hat sie wieder ein neues Buch veröffentlocht (Fit & Stark mit Sophia Thiel). inTouch verrät sie ihre besten Tipps und Tricks!

Sophia Thiel: 5 Tipps für einen flachen Bauch

Sophia Thiel hat selber 30 Kilo abgenommen

Für ihren super trainierten Body macht Sophia Thiel viel. Sie trainiert hart und das Ergebnis kann sich auch wirklich sehen lassen! Das war aber nicht immer so. Früher brachte die schöne Blondine selber 30 Kilo mehr auf die Waage. Jetzt will sie andere motivieren. "Ich denke viele Frauen aber auch Männer stehen vor einem großen Fragezeichen wenn es um das Thema erfolgreich geht - so wie ich damals. Einige sind zudem vielleicht sehr unglücklich mit dieser Situation oder sich selbst und genau dabei möchte ich behilflich sein. Ich möchte zeigen, dass es nichts mit Leid oder Qual zu tun hat, sondern auch richtig Spaß machen kann."

Knackpo wie Sophia Thiel

Aber wie wird man so knackig und durchtrainiert wie Sophia Thiel? inTouch Online hat sie ihre fünf besten Tipps für einen Knackpo verraten: