Sie macht endgültig Schluss

"Come Back Stronger" heißt die Autobiographie, die am 7. Mai erscheinen soll. In dem Buch geht es um die Schattenseiten, die der Social-Media-Ruhm mit sich bringt. In Sophias Fall heißt das konkret: restriktive Diät und extremes Training, was am Ende in eine Essstörung mündete.

Auch wenn die Influencerin zwar Tabu-Themen anspricht, soll ihr Buch vor allem eines: Mut machen. Den Mut, ausbrechen zu können, wann immer man es mag. Und auch den Mut zu zeigen, ganz offen über den Druck und unangenehme Dinge, die einem nicht guttun, zu sprechen.

"Come Back Stronger" von Sophia Thiel kannst du hier vorbestellen: