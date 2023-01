Sophia Thiel: Die bittere Wahrheit über ihren Rückfall!

Gehüllt in ein maßgeschneidertes Seidenkleid, die Corsage eng geschnürt für die perfekte Silhouette – die Fitness-Influencerin weiß sich in Szene zu setzen! Die paar Rundungen mehr als noch vor wenigen Jahren stehen Sophia super. Dennoch fühlt sie sich offensichtlich nicht wohl…

In ihrer Instagram-Story gab die Rosenheimerin nun unerwartet offene Einblicke in ihr Seelenleben: "In den vergangenen Wochen hatte ich eine ziemlich depressive Phase", ließ sie ihre Follower wissen. "Ich wollte niemanden von euch damit belasten.“ Seit 2016 kämpft Sophia mit Ess-Störungen. Mal trainiert sie hart, ernährt sich vorbildlich, ist in absoluter Top-Form – kurz darauf fehlt ihr jegliche Energie und sie verfällt in Fress-Attacken. "Ich merke es anscheinend immer noch nicht, wenn ich den Bogen überspanne und von einem Extrem ins andere falle", gesteht sie. Weil sie Angst hatte, erneut in eine Bulimie zu stürzen, geht sie jetzt auch wieder zur Therapie! Eine erschütternde Entwicklung, denn eigentlich sah es doch so aus, als habe die Bloggerin den Weg zurück gefunden zu einem gesunden Körpergefühl. Fans und Familie sind in großer Sorge. Mit ihrer großen Liebe Raphael zog Sophia gerade von München nach Berlin. Hoffentlich schafft sie es mit dem Neuanfang raus aus der Krise…