Sophia Thiel: Ehrliches Statement nach "Mission Unknown - Atlantik" - "muss erst einmal verarbeitet werden"

Sophia Thiel (29) hat ein aufregendes Abenteuer hinter sich: Gemeinsam mit neun weiteren Influencerin hat die 29-Jährige im Rahmen von Knossis Show "Mission Unkown - Atlantik" den Atlantik überquert - in einem Segelboot! Zwar waren Experten mit an Bord, durften aber nur im Notfall eingreifen. Erst seit ein paar Tagen befindet sich die Fitness-Influencerin wieder auf heimischen Boden und hat sich - wie sie jetzt auf Instagram schreibt - noch so gar nicht von dem "Trip" erholt ...