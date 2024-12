Marc Eggers bricht sein Schweigen - Was er nach Bill Kaulitz zu sagen hat!

Alles schön und gut, doch Fans würden wohl lieber etwas zur Situation mit Bill erfahren! Während sich Marc beruflich auf Erfolgskurs befindet, bleibt sein Privatleben unter Beobachtung. Bill Kaulitz sprach in seinem Podcast von "tiefen Enttäuschungen" und einem "mangelnden moralischen Kompass" in seinem Umfeld, ohne Namen zu nennen. Viele Fans vermuten jedoch, dass die Aussagen auf Marc Eggers abzielen könnten. Der wiederum äußert sich lieber nicht zu seinem angeblichen Freund und der vermeintlichen Trennung.

Fakt ist: Bill ist Marc auf Instagram entfolgt – ein deutliches Zeichen, dass etwas vorgefallen sein muss. Doch Marc zeigte sich in seiner Story unbeeindruckt und bester Laune. Statt über mögliche Konflikte zu reden, betont er, ihm gehe es gut. Zudem kündigte er weitere Highlights an: Am Wochenende will er "komplett abreißen" und bei einem Konzert von Ikke Hüftgold sowie in Osnabrück auf der Bühne stehen.

Bill Kaulitz hatte schon einmal Liebeskummer wegen Marc Eggers. Weitere Infos bekommt ihr hier im Video: