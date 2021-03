Sophia Thiel: Er ist ihr neuer Freund

Doch wer ist der junge Mann, der die Fitness-Queen so happy macht?

Raphael ist 25 Jahre alt und ist für sein Studium nach München gekommen. Eigentlich ist er in Istanbul und Dubai aufgewachsen. Ihm ist Sophia schon vor dem Kennenlernen aufgefallen, denn er war Fan von ihr. "Ich habe Sophias Videos schon zu Abitur-Zeiten angeschaut. Da war ich schon ein Fan, ein bisschen", gesteht er im Video.

DIe beiden kennen sich tatsächlich schon seit sechs Jahren. Sie haben sich 2015 in einem Fitnessstudio kennengelernt. Doch damals war die Lage noch ganz anders. "Da haben wir uns schon ab und zu gesehen. Aber damals war ich auch noch in einer Beziehung, die 2017 endete", so die 25-Jährige ganz offen.

Doch danach hat es bei ihr gefunkt. Und irgendwann bekam auch Raphael endlich Herzklopfen. Im Dezember 2019 hatten sie ihr erstes Date, seit dem sind sie unzertrennlich. Sie wohnen sogar schon zusammen!

Die Influenzerin hat in Raphael die große Liebe gefunden. "Ich fand es einfach so schön, dass du mich so genommen hast, wie ich bin. Dass du mir bedingungslose Liebe geschenkt hast und immer das Gefühl gegeben hast, dass ich gut und hübsch bin", schwärmt sie ganz verliebt. Sie ist einfach überglücklich und das sieht man ihr deutlich an...

