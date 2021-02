Sophia Thiel: Jetzt kommt die ganze Wahrheit über ihre Auszeit raus

Klingt nach einem Burn-out, doch Sophia tut sich schwer damit, es so zu bezeichnen. "Es hat sich für mich nicht so angefühlt. Sondern so wie eine ganz krasse Taubheit und Leere in mir drin. So als ob ich mich irgendwie aufgelöst hätte." Auch eine Flucht nach Los Angeles half nichts. "Mir ging es in LA noch viel schlimmer als in Deutschland. Für mich persönlich war es die dunkelste Zeit." Sophia musste erstmal wieder zu sich selbst finden.