Sophia Thiel: Radikaler Schlussstrich! Sie verabschiedet sich von ihrem alten Ich

Bei "Let's Dance" ist Sophia Thiel (29) in diesem Jahr tapfer über ihren Schatten gesprungen. Obwohl die Fitness-Influencerin große Zweifel hatte, entschied sie sich dazu, vor der Kamera wirklich alles zu geben. Am Ende schaffte sie es bis zur siebten Show - eine sagenhafte Leistung! Der Sprung ins Unbekannte hat ihr nicht nur körperlich, sondern auch mental einen enormen Auftrieb gegeben. Für Sophia, die in den letzten Jahren oft mit Rückschlägen und Selbstzweifeln zu kämpfen hatte, war die Teilnahme an der Tanzshow eine große Quelle der Inspiration und eine Möglichkeit, neuen Mut zu schöpfen.