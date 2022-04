Sophia Thiel: Schwere Hiobsbotschaft für die Influencerin

"Allerliebste Verena, ich kann es immer noch nicht begreifen, dass du uns so früh verlassen musstest. Wir hatten so wundervolle, intensive Momente zusammen, die ich niemals vergessen werde. 2016 haben wir uns zu meinem Fitnessprogramm in Berlin kennengelernt - du hast mit deinen Adleraugen ganz genau geschaut, dass ich die Bodyweight Übungen auch korrekt ausführe. Schon da wusste ich, dass du einfach besonders bist!", beginnt sie ihr Statement.