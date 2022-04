Lilly Becker: Wegen Boris herrscht jetzt auch auf ihren Konten Ebbe

Und all das kommt jetzt ans Licht! Lilly hat also allen Grund, um ihren Lebensstandard zu zittern, denn die Zuwendungen vom Ex sind ihre Haupteinnahmequelle – vielleicht muss sie bestimmte Überweisungen sogar zurückzahlen. Noch gibt sie sich gelassen: "Im Prozess geht es nicht um mich", stellt sie klar. "Vollkommen unabhängig vom Urteil ist es meine Aufgabe, unserem Sohn und auch mir selbst das bestmögliche Zuhause zu geben."

Aber wie soll das funktionieren? Seit 2020 hatte sie kaum noch Jobs. Bei einem ihrer letzten TV-Auftritte in der Show "Stars im Spiegel" gewann sie 30.000 Euro, gestand: "Ich brauche das Geld."

Wie sehr ihr die Situation seelisch zu schaffen macht, wird beim Blick in ihren Instagram-Account deutlich: Dort zeigt sie sich immer öfter nachdenklich und traurig, postet schwermütige Sprüche. Man spürt regelrecht, wie ihre Verzweiflung zunimmt – während Boris sich kämpferisch gibt: "Ich bin ein positiv eingestellter Mensch, glaube grundsätzlich immer an das Gute und an die englische Gerichtsbarkeit", sagt er. Es klingt wie das Pfeifen im Walde.

Lilly scheint da etwas pessimistischer eingestellt zu sein – man könnte auch sagen: realistischer…