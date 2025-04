Sophia Thomalla: 2 neue AYTO-Staffeln bestätigt – und sie ist dabei

In Thailand angekommen, gewährt Sophia ihrer Community in ihrer Instagram-Story einen ersten Einblick in die beiden neuen Staffeln von "Are You the One" und "Are You the One – Realitystars in Love". "Willkommen zuhause. Wir freuen uns auf 2 weitere erfolgreiche Staffeln mit dir!", heißt das AYTO-Team die 35-Jährige auf Ko Samui mit einem Blumenstrauß willkommen. Sophia freut sich sichtlich über den netten Empfang: "Back to Reality", schreibt sie mit einem lachenden Smiley dazu. Weitere Informationen zu einem potenziellen Cast gibt sie zwar noch nicht – doch im Netz gibt es dazu bereits erste Spekulationen.