Sophia Thomalla: Ärger um Freund Alex Zverev! DAS bringt sie richtig auf die Palme

Sophia Thomalla ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das hat die Moderatorin regelmäßig im Reality-TV-Format "Are You The One?" bewiesen, wenn sie die Kandidaten der Show ins Kreuzverhör genommen hat. Doch mit diesem Verhalten ist die Tochter von Simone Thomalla bereits mehrfach angeeckt und hat regelrechte Shitstorms ausgelöst. Das findet Sophia Thomalla jedoch weniger schlimm, denn sie weiß, welche Konsequenzen ihre Aussagen haben können, wie sie im Interview mit "Gala" verrät: "In dem Moment, wo man ja mit einer starken Meinung an die Öffentlichkeit geht, muss einem ja bewusst sein, dass es da die eine oder andere Stimme gibt, die sagt: 'Uh, halt, Stopp, veto.' Und deswegen ist das für mich jetzt, sagen wir mal so, keine ungewohnte Situation."