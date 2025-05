Sophia Thomalla: Fieser Baby-Druck

Sie ist Model, Schauspielerin und Moderatorin: Beruflich könnte es für Sophia Thomalla gerade kaum besser laufen. Doch ausgerechnet jetzt denkt ihr Freund Alexander Zverev (28) laut über Familienplanung nach… Ob seine Freundin das so gern hört? Immerhin klang es noch vor einiger Zeit nicht so, als plane Sophia, in all zu naher Zukunft schwanger zu werden. "Ich habe als Frau gewisse Dinge, die ich noch machen möchte, bevor ich mich dann – sagen wir mal – sehr settlen möchte", gestand sie in einem Interview. Hörte sich eigentlich ganz entspannt an…