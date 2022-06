Sophia Thomalla: Das sind die Ex-Freunde der Moderatorin!

Sophia Thomalla & Loris Karius: Vom Musiker zum Fußballer

Nach jahrelangen Beziehungen mit diversen Musikern und Rockern dann der Schock: Sophia Thomalla hat scheinbar ihren Männergeschmack über Board geworfen und ist mit niemand geringerem als dem Fußballer Loris Karius zusammen! Es sah nach der ganz großen Liebe aus, denn allein optisch passte das Pärchen wie die Faust aufs Auge zueinander. Doch die Beziehung endete für Sophia Thomalla in einem Albtraum! Während eines Griechenlandurlaubs soll der Sportler seine Liebste mit einer unbekannten Frau betrogen haben. Für die "Are You The One"-Moderatorin ein so schwerer Vertrauensbruch, dass sie die Beziehung beendete, wie sie gegenüber "RTL" erklärte: "Wir sind getrennte Leute". Und Loris? Der scheint zumindest über seine Tat nachgedacht zu haben. "Was passiert ist, war von mir nicht in Ordnung - das hatte ich ja bereits gesagt. Es wurde schon zu viel spekuliert in den letzten Tagen. Ich kann nur sagen, dass ich mich in keiner Beziehung befinde", gestand der Torwart gegenüber der "BILD".

Auch dieses schreckliche Beziehungsende hat nichts an ihrer neuen Vorliebe für Sportler verändert. Denn mittlerweile ist die Naturschönheit mit Tennisprofi Alexander Zverev liiert. Vielleicht ist diese Beziehung ja für die Ewigkeit gemacht...