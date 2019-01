Sophia Thomalla & Gavin Rossdale: Schlimmer Liebeskummer!

Was für ein Schock! Sophia Thomalla und Gavin Rossdale haben sich getrennt. Doch während sie schon wieder neu verliebt ist, kommt er über seine Ex einfach nicht hinweg...

Neues Jahr, neuer Mann! Kurz vor dem Jahreswechsel überraschte mit der Nachricht, dass sie und Gavin Rossdale getrennte Wege gehen. Sie hat bereits einen neuen Freund: Torwarte Loris Karius. Die beiden wurde bereits wild knutschend am Strand von Miami gesichtet. Für Ex Gavin ein Schlag ins Gesicht!

Emotionale Worte auf Instagram

Jetzt meldete sich der Musiker auf zu Wort - und richtete diese nachdenklichen Zeilen an seine Fans: "Niemand kann zurückgehen und von vorne anfangen, aber jeder kann heute neu beginnen und einen Schlussstrich ziehen." Bezieht er sich damit etwa auf das Liebes-Aus mit Sophia?

Kurz nach der Trennung feierte er in London die Hochzeit von Filmkomponist Sacha Puttnam und seiner Frau Rozzy Wyatt. "Zwei verheiratet - einer nicht", kommentierte er ein gemeinsames Bild mit sich und dem Ehepaar in seiner Instagram-Story. Am Abend ist wohl reichlich Rotwein geflossen. Etwa um den Liebeskummer zu betäuben? Zu einem Kater-Selfie aus dem Flieger am nächsten Tag schrieb er: "Rotwein getankt. Ganze Nacht wach. Flieg mich bitte zum Mond."

Sophia Tomalla: Instagram-Liebeserklärung an Loris Karius

Woran scheiterte die Liebe von Sophia und Gavin?

Ein Jahr waren Gavin und Sophia ein Paar. Anfang November hatten die beiden ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem Red Carpet in Los Angeles. Angeblich waren sie sogar schon zusammengezogen. Umso überraschender, dass kurz vor Silvester wieder Schluss war. Über die genauen Gründe äußerte sich aber bisher noch keiner der beiden…