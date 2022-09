Sophia Thomalla: Ihre Maske ist gefallen! Jetzt kann sie gar nichts mehr leugnen

Denn jetzt packt ein ehemaliger Teilnehmer aus ihrer Datingshow "Date or Drop" über die Moderatorin aus! In einem Instagram-Video schimpfte der Kandidat darüber, wie abgehoben sich die 32-Jährige ihm und seinen Mitstreitern gegenüber am TV-Set benommen hätte: "Die ist an uns vorbeigegangen, wir standen da in einer Reihe, die hat uns nicht angeguckt", so Sahand zu "Bild". "Sie war dann mit ihrer Fußmasseurin da, mit einer Frau, die sie füttern musste, und so einem anderen Typen, hat irgendwas unterschrieben und ist dann direkt wieder gegangen." Ein kurzes Hallo? Fehlanzeige! "Sie hätte doch einfach mal in die Runde 'Hey, Jungs, was geht ab? Seid ihr aufgeregt? Ja, alles klar, dann sehen wir uns später' sagen können. Das hätte vollkommen gereicht", findet Sahand.

Sein Fazit über Sophia: "Nimm das, was man so im Fernsehen sieht, noch dreimal schlimmer, und dann weißt du, wie Sophia im Privaten ist. Ich finde sie gar nicht cool." Worte, die der Moderatorin wohl zu denken geben sollten! Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass solche Vorwürfe laut werden. Immer wieder wird Sophia als kühl und unnahbar beschrieben, selbst in Interviews lackiert sie sich gern mal die Fingernägel, anstatt den Fragen zu lauschen… Doch dass die Leute sie als Diva wahrnehmen, hält Sophia für eine Fehleinschätzung: "Ich habe überhaupt keine Ansprüche an die anderen. Aber viele haben Erwartungen an mich – und ich bin nicht bereit, sie einfach zu erfüllen, wenn es mir nicht passt", stellte sie kürzlich in einem Interview klar. Und auch auf Sahands Vorwürfe reagiert Sophia mit einem Schulterzucken: Auf Instagram zeigte sie Fotos, auf denen ihre Assistentin sie tatsächlich füttert und ihr die Füße massiert – und repostete den "Bild"-Artikel, versehen mit einem fetten "Hahahahaha!". Na ja, Sophia: Abwarten, wer bei dieser Einstellung zuletzt lacht…