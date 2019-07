Sophia Thomalla: Mager-Schock! Große Sorge um ihre Gesundheit

lässt es sich gerade im Portugal-Urlaub mit Mutter Simone und deren Freund Silvio Heinevetter gut gehen. Klar, dass sie ihre Fans regelmäßig mit heißen Schnappschüssen versorgt. Doch ihr aktuellstes Bikini-Bild sorgt für Diskussionen...

Fan: "Sie wird immer dünner..."

Im schwarzen Bikini und lässiger Sonnenbrille sitzt Sophia auf einem Sessel - und präsentiert ihren schlanken Body. Doch vielen Fans gefällt überhaupt nicht, was sie da sehen. "Sophia, a bisserl mehr dürfte es schon überall sein. Essen hält Leib und Seele zusammen", kritisiert ein Follower. Ein anderer meint: "Sie ist wunderschön, aber wird immer dünner. Leider..."

Doch einige Fans stehen hinter ihrem Idol. "Scheiß auf Rippen und Co. Ich als Frau muss neidlos anerkennen, dass Sophia einfach ne rattenscharfe Frau ist", bringt es eine Userin auf den Punkt. Und Sophia? Die interessiert die ganze Diskussion überhaupt nicht. "Mir ist egal, was alle denken, ich mache, was ich für richtig halte!", stellte sie mal in einem Interview klar.