Sophia Thomalla nackt: Diese heißen Fotos sorgen für Aufregung!

Da ist es wieder - das alte Thema. Wenn man den Namen von Sophia Thomalla (28) hört, denkt man nicht unbedingt an "überragendes Schauspiel-Talent", "super Moderatorin" oder "berühmt". Nein, da denkt man eher an provoziertes Liebes-Wirrwarr, ihre Mama, oder mit etwas gutem Willen vielleicht sogar an den Pokal bei "Let's Dance 2010". Vor allem denkt man aber an eins: Ganz viel Nacktheit. Dass an letzteres vermutlich am häufigsten gedacht wird, stellt die Tochter von Simone Thomalla (53) jetzt mal wieder unter Beweis.

Sophia Thomalla ist geschieden!

Sophia Thomalla: Zeigt mal wieder Haut

Man muss ihr aber eines lassen: Wenn sie etwas kann, dann provozieren. Es reicht heute eben nicht mehr, nur "Tochter von" zu sein. Um in den Schlagzeilen zu bleiben muss man schon Themen aufgreifen, die polarisieren. Zum Beispiel Flüchtlinge. Oder Religion. Aber Nacktsein ist halt einfacher. Wobei sie das auch gut kombinieren kann, wie man hier sieht:

Sophia Thomalla: Nackt für Werbepartner

Aber Sophia will nicht einfach nur nackig sein. Sie will damit auch noch Geld verdienen. Wie praktisch also, dass ein sogenannter "Eiweiß-Pulver-Designer " sich dachte: Mensch, die Sophia, die macht sich eh gern nackig, wir wollen unser Produkt verkaufen - win-win! Und plötzlich ist Sophia in aller Munde. Vermutlich mehr als das Produkt. Denn sie hat komplett blankgezogen, nur eine Tüte verdeckt das Nötigste. Und trotzdem, aber das findet das Berliner "It-Girl" sicher gut: Es folgte ein Shitstorm. Wegen, genau, ihres Hinterteiles. Der sei ja viel zu flach. Ihre Figur sei nicht geeignet. Et cetera pp. Viele schreiben aber auch freundlich dazu: "Die Tüte würde ich gerne wegtragen." Ja, denn noch eines muss man ihr zugestehen: Dieser Hintern kann sich sehen lassen. Das gleicht fast aus, dass es karrieretechnisch nicht so hingehauen hat!