Sophia Thomalla: Till Lindemann und Andy LaPlegua waren gemeinsam auf Tour

Was viel unangenehmer auffällt, ist, dass der Ex und der Neue sich schon seit fast sieben Jahren kennen. Die Band Combrichrist verbrachte zwei Jahre mit Rammstein auf Welttournee von 2009 bis 2011. Sie waren also über Jahre hinweg enge Arbeitskollegen. Als wäre das nicht schon genug, hieß die Tour passenderweise auch noch "Liebe ist für alle da".

In diesen Jahren lernte Sophia Till kennen und vermutlich auch den Sänger der norwegischen Truppe Combichrist, deren gesamter Look schwer an die Rammstein-Optik erinnert. Ob Lindemann heute die Wahl seiner Vorband wohl bereut? Dann hätte Sophia Andy sehr wahrscheinlich nie kennengelernt. Auf der anderen Seite, weiß man aber nicht, wie die Trennung ablief, wer wen verließ, geschweige denn ob Andy LaPlegua überhaupt etwas mit der Trennung zu tun hatte.