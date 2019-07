Sophia Vegas: Babybauch-Alarm! Dieses Bild ist eindeutig

Reddit this

Sophia Vegas und ihr Verlobter Daniel Charlier schweben im Babyglück! Anfang des Jahres kam Töchterchen Amanda auf die Welt. Folgt jetzt Baby Nummer 2? Aktuelle Fotos sorgen derzeit für Getuschel...

"Wieso hält dein Mann immer die Hand am Bauch?"

Sophia ist derzeit mit ihrer Familie auf Heimatbesuch in Berlin. "Amanda konnte meine Geburtsstätte kennenlernen und ich bin überglücklich, sie das erste Mal auf Reise mitnehmen zu können", verkündete sie via . "Sie hat den gesamten 12-Stunden-Flug durchgeschlafen. Ich bin so unheimlich stolz." Dazu veröffentlichte sie einige Schnappschüsse auf der deutschen Hauptstadt.

Doch den Fans fällt vor allem eins ins Auge: Sophias Körpermitte. "Wieso hält dir dein Mann immer die Hand am Bauch?", fragt sich ein Follower. Ein anderer ist sich hingegen sicher: "Sie ist bestimmt wieder schwanger!"

Sophia Vegas: Sie schockiert mit dem nächsten skurrilen Plan!

Sophia plant weitere Kinder

Ob die Anhänger mit ihrer Vermutung wohl richtig liegen? Immerhin ist es kein Geheimnis, dass sich Sophia noch mehr Nachwuchs wünscht. "Ich möchte auf jeden Fall noch ein Kind haben. Weil ich habe alles, was ein Kind braucht, um ein glückliches Babyleben zu haben. Ich habe Zeit, ich kann meine Zeit einplanen, wie ich möchte", sagte sie kürzlich gegenüber . "Letzten Endes ist es das Schönste im Leben, sein eigenes Fleisch und Blut in den Händen zu halten." Mal sehen, wann es soweit ist...

