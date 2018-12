Sophia Vegas: Traurige Baby-News kurz vor der Geburt!

Reddit this

Oh je, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Sophia Vegas...

Es wird nicht ruhig um Sophia Vegas und ihre Schwangerschaft. Seitdem die Beauty die Baby-Bombe platzen ließ, kennen ihre Fans kein anders Thema mehr! Die neuste Meldung sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen!

Mit Babykugel: Süße Liebeserklärung von Sophia Vegas

Sophia Vegas erschüttert ihre Fans

Via " " teilt Sophia nun ein Foto mit ihren Fans, auf dem ihre Baby-Kugel deutlich zu erkennen ist. Dazu kommentiert Sophia: "Der Countdown läuft und die Zeit der endlosen Köstlichkeiten nährt sich für mich dem Ende zu (...)." Ebenfalls fügt Sophia hinzu: "Mein Schwangerschafts-After-Programm steht schon." Worte, mit denen Sophia bei ihren Fans auf jede Menge Unverständnis stößt...

Sophia muss sich harter Fan-Kritik stellen

Obwohl Sophia eigentlich als absoluter Fan-Liebling bekannt ist, muss sie sich für ihren jüngsten Post einem regelrechten Fan-Shit-Storm stellen. Der Grund: Sophias Anhänger können nicht verstehen, wie sich die Schwangere kurz vor der Entbindung mit ihrem After-Baby-Body-Programm beschäftigen kann. So kommentieren sie: "Vielleicht merkt sie, wenn sie zum ersten Mal das Kind in den Armen hält, dass sich ihre Prioritäten verlagern" sowie "Ich finde das unverantwortlich". Definitiv harte Vorwürfe. Was Sophia darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab.