Sophia Vegas: Traurige Baby-News! Sie ist mit ihrer Kraft am Ende!

Es wird nicht ruhig bei Sophia Vegas! Erst kürzlich schockte der Star seine Anhänger mit der Aussage, dass sie sich nach der Geburt ihres Babys für eine -OP wieder unters Messer legen will. Für ihre Fans absolut unverständlich! Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Sophia Vegas: OP-Schock in der Schwangerschaft!

Sophia Vegas ist erschöpft!

Wie Sophia nun berichtet, scheint ihr die Schwangerschaft mehr zuzusetzen, als erwartet. So verrät sie in einem " "-Post: "Jetzt bin ich genau 9 Monate schwanger und unser Sonnenschein kann nun jeden Tag das Licht der Welt erblicken. Ich merke das ich nun echt unheimlich schnell müde bin und meine Energie definitiv durch zwei geteilt ist." Doch damit nicht genug! Obwohl Sophia hochschwanger ist, scheinen es einiger ihrer Mitmenschen gar nicht zu merken...

Sophias Umfeld merkt nicht von ihrer Schwangerschaft

"Das Shootings mit dickem Babybauch auf das ich mich freute kann ich mir abschminken denn teilweise registrieren noch nicht mal meine Mitmenschen, dass ich ein 9 Monate altes Baby unter meinem Herzen trage. Also die Schwangerschaftskarte kann ich so gesehen nicht überall spielen...", erläutert Sophia weiter! Die Geburt ihres Babys kann sie trotzdem kaum abwarten. So ergänzt Sophia: "Ich freue mich nun umso mehr auf meine Baby Shower Party und den Countdown bis es soweit ist." Bleibt nur zu hoffen, dass Sophia vor der Geburt ihres Babys ein wenig Energie tanken kann...