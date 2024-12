Sophie Imelmann: "Love Island VIP"-Star spricht in Video über Gewalterfahrung

Wann das Beschriebene passiert ist, verrät die "Love Island VIP"-Kandidatin nicht. Nur so viel: "Erst im Nachhinein, als ich wieder hier zu Hause und in meiner eigenen Welt und Realität angekommen war, habe ich gecheckt, was passiert ist." Sie habe gedacht, dass sie die Erfahrung hinter sich lassen könne, doch im Nachhinein sei so viel passiert, weshalb nun alles wieder hochgekommen sei. "Ich finde damit keinen Abschluss, ich kann nicht mehr", so der TV-Star.