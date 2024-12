Love Island VIP: Trennung oder Liebe? Jetzt packen die Finalisten aus

Chiara ist allerdings nicht die einzige, die nach der Show weiter als Single durchs Leben geht. Auch zwischen Yasin und Sophie Imelmann hat es nicht gepasst. "Da ist nicht mehr viel weitergegangen. Ich glaube, man hat schon in der Show gecheckt, dass wir nicht so ganz zusammenpassen", erklärt er InTouch Online. Wie sein aktueller Beziehungsstatus lautet? "Ich bin Single", stellt er mit Nachdruck klar.

Sowohl Yasin als auch Chiara scheinen allerdings offen für Neues. Die "Love Island VIP"-Siegerin erklärt dazu: "Ich bin auf dem Markt, ich bin bereit, ich bin am Daten und offen. Mal gucken, was so kommt."

Wie es hingegen für das Finalisten-Paar Yeliz und Leandro Fünfsinn weitergegangen ist? Unklar. Er kam alleine zu den "Reality Awards". Von Yeliz keine Spur.