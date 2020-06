Pau Donés: Spanischer Sänger stirbt an Krebs!

"Wir möchten dem medizinischen Team und allen Mitarbeitern des Krankenhauses für all ihre Arbeit und das Engagement in dieser Zeit danken", heißt es in dem emotionalen Post der Hinterbliebenen. 2015 wurde die tückische Krankheit bei ihm diagnostiziert. Eigentlich galt der Musiker ein Jahr später als geheilt. Doch dann kehrte der Krebs wieder zurück.

Pau gründete 1996 die Band "Jarabe De Palo". Zu seinen größten Hits zählen die Songs "La Flaca", "Depende" und "Bonito".

Von diesen prominenten Persönlichkeiten mussten wir uns 2019 verabschieden: