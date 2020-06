Mega-Zoff bei "Adam sucht Eva": Spuck-Attacke und Tränen bei Melody Haase

Kurz vor dem großen Finale am heutigen Samstagabend krachte es bei "Adam sucht Eva" wie nie zuvor in dieser Staffel!

Während andere Promis auf der RTL-Nacktinsel ihren Traumpartner fanden, folgen bei den ehemaligen Turteltauben Melody Haase und Marius Hoppe die Fetzen - und nicht nur die...

Denn im Verlauf der Zankereien bespuckte DSDS-Sternchen Melody ihren einstigen Inselromeo und schockte damit sogar das hartgesottene AsE-Publikum!

Zurück in ihrer Heimat verriet die Sängerin im Gespräch mit Promiflash jetzt, wie sehr sie ihren Ausraster bereut und erklärte:

"Ich hab Marius angespuckt, was extrem respektlos ist ist, was asozial ist... Ich weiß nicht, was da in mir vorgegangen ist, wie das passiert ist. Es tut mir leid und ich schäme mich sehr."

Wie das DSDS-Sternchen weiter erklärte, versuche sie, ihr Verhältnis zu Surferboy Marius doch noch zu retten - was auch durch die örtliche Trennung zwischen Berlin und Teneriffa nicht einfach sei.

Wie sehr Marius Hoppe von der Spuck-Attacke seiner Inselromanze getroffen war, erklärte der Sportler bei RTL und befand enttäuscht:

"Die Melody von der 'Insel der Liebe' war nicht mehr meine Melody.“

Es bleibt abzuwarten, ob die ehemaligen "Adam sucht Eva"-Turteltauben ihre Beziehung noch kitten können...