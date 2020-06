Starke Quote für "Promi Big Brother"

Zum Vergleich: Auch im letzten Jahr war "Promi Big Brother" stark gestartet, verlor aber bereits bei der zweiten Sendung knapp sieben Prozentpunkte beim Markanteil, später noch deutlich mehr.

Gut möglich, dass Sat.1 in diesem Jahr ein glücklicheres Händchen bei der Kandidatenauswahl bewiesen hat: Kam im letzten Jahr oftmals Langeweile auf, scheint die Mischung der Bewohner in diesem Jahr vielversprechend. Ex-Politiker Ronald Schill (55) nutzte schon in der ersten Nacht die Ruhe für ausgiebige Nackt-Plantschereien im hauseigenen Pool, fummelte davor bereits an Ex-"Bachelor"-Kandidatin Ela Tas (22) rum. Ausbaupotenzial: Vorhanden!