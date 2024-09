Stefab Raab: Trainingsvideo aufgetaucht! So reagiert Regina Halmich

Schon bald ist es soweit: Regina Halmich (47) und Stefan Raab (57) werden erneut in den Boxring steigen! Das Ganze wird am 14. September in Düsseldorf stattfinden und live bei RTL übertragen.

Raab, der inzwischen seit mehreren Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen lebt, forderte die Boxweltmeisterin vor wenigen Monaten in einem Instagramvideo zum Kampf heraus. Regina sagte zu - der Kampf wird stattfinden. Da sie bereits zum dritten Mal aufeinander treffen (2001 und 2007 stiegen sie bereits in den Boxring), weiß Regina eigentlich, was ihr blüht. Doch Raab versucht sie jetzt offenbar zu verwirren ...