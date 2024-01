Stefan Mross: Ausgerechnet ER agiert jetzt als Vermittler im Trennungs-Drama

Es ist eine anstrengende und nervenaufreibende Zeit für Stefan Mross (48). Denn nach der Trennung von Noch-Ehefrau Anna-Carina Woitschack (31) kommt er einfach nicht zur Ruhe! Zwar zeigt er sich in der Öffentlichkeit mit seiner neuen Freundin Eva Luginger (35), doch angeblich hängt er noch immer an seiner Verflossenen – und soll so einen Zickenkrieg zwischen den beiden Frauen ausgelöst haben.