Stefan Mross: Baby-Absage! Eva will keine Kinder von ihm

Stefan scheint den Kinderwunsch ja noch nicht abgeschrieben zu haben, während Eva das Thema ganz locker abgehakt hat. Das könnte für Zoff sorgen. Ein kleiner Trost: In Sachen Patchwork-Familie läuft es rund bei den beiden. Eva versteht sich super mit Stefans Kindern Johanna (22), Paula (10) und Valentin (9). "Johanna und Eva haben zusammen den größten Spaß", freut sich der TV-Star. Doch auch hier bleibt Eva cool: "Ich sehe mich in keiner Weise als Mama. Wir verstehen uns sehr gut, aber ich würde mir niemals anmaßen, diese Rolle einzunehmen."

Bleibt spannend, ob die beiden das Baby-Thema in den Griff kriegen – aber eins ist klar: Langweilig wird es sicher nicht! Doch Stefan sieht das Ganze gelassen: "Bei uns fliegen auch mal die Fetzen, und das ist wichtig. Oft sind es die kleinen Dinge des Alltags, über die man sich streitet. Aber ich glaube, es ist nötig, sich auch mal zu streiten, um die Luft zu klären. Wie in der Natur – ein Gewitter reinigt die Luft und bringt uns am Ende wieder näher zusammen." Na, wenn das nicht eine Ansage ist!