Stefan Mross: Bitter gedemütigt! Was Anna-Carina jetzt abzieht, ist vernichtend

Katerstimmung trifft es wohl eher. Denn kurz zuvor tauchte ein Foto des Schlagerstars beim reichlichen Biergenuss im Land der Pharaonen auf. Während er also den frischen Trennungsschmerz im Alkohol zu ertränken versuchte, lenkte sich Anna-Carina bereits mit einem anderen Mann ab. Dass Daniel B. sich schon früher in die Beziehung der beiden eingemischt haben könnte, weist Anna-Carina zurück: „Daniel und ich lernen uns gerade kennen, er war definitiv nicht der Trennungsgrund“, stellt sie klar. Sie hätte ihn erst nach der Trennung getroffen, Mitte November. Zur Erinnerung: Der offizielle Post zum Ehe-Aus wurde am 11. November veröffentlicht. Da hat sich jemand definitiv schnell getröstet … Stefan scheint längst vergessen zu sein, das zeigt auch ihr glückstrahlender Red-Carpet-Auftritt beim Barbara-Tag in München. Auch diese Szene dürfte für ihren Verflossenen schwer zu verkraften sein. Ob er sich nun aus gekränktem Stolz und Herzschmerz zu einer Racheaktion hinreißen lässt? Immerhin ist Stefan als Kandiat bei der nächsten Staffel von „Kampf der Realitystars“ im Gespräch. Das wäre die perfekte Plattform, um richtig auszupacken. Falls Anna-Carina ihm dabei nicht sogar zuvorkommt, schließlich ist sie nach ihren Anfängen bei „DSDS“ 2011 und ihrem kürzlichen Einsatz bei „Skate Fever“ in TV-Kreisen gut vernetzt. Denkbar sogar, dass sie Anfang des Jahres ins „Dschungelcamp“ zieht, um dort ihre Sicht der Dinge zu erzählen. Ihr Ex mag jedoch nicht an bösen Willen glauben: „Es wird keinen Rosenkrieg geben“, beteuert er. „Sie hat mir auch zum Geburtstag gratuliert. Anna ist ein wunderbarer Mensch.“ Man kann sich vorstellen, wie schwer dem verletzten Mross-Ego solche Sätze gerade fallen müssen...