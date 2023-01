Stefan Mross: Die Liebe seines Lebens gibt ihm Kraft

Das Verhältnis zwischen Stefan und Johanna war in der Vergangenheit oft schwierig. Sie wuchs nach der Scheidung bei Mama Stefanie Hertel auf, man sah sich seltener. Doch in letzter Zeit näherten sich Stefan und seine Tochter wieder an. Das wurde schon im Sommer deutlich, als Johanna mit ihrer Mama und Stefan bei "Immer wieder sonntags" erstmals gemeinsam auf der Bühne stand. Seitdem weiß Stefan: Auf seine Tochter kann er sich verlassen. Nach dem schmerzlichen Ehe-Aus braucht Stefan seine Gefühle vor Johanna jedenfalls nicht verstecken.

Und die müssen bitter sein, denn Anna-Carina führt ihn regelrecht vor: Auf Instagram zelebriert sie ihr junges Glück, küsste unterm Weihnachtsbaum schon ihre neue Liebe – nur einen guten Monat nach der Trennung von Stefan. Was für eine Demütigung! Wie schön, dass seine Johanna jetzt für ihn da ist.

