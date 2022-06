Stefan Mross: Drama um seine Kinder! Jetzt kommt die Wahrheit raus

"Wir haben Kontakt. Der ist gut, wirklich. Das freut mich. Ich höre mir auch gerne ihre Lieder an." Auch zu ihrer Enkelin Johanna hat sie einen guten Draht. "Sie ruft oft an, fragt, wie es mir geht, was ich brauche, besucht mich."

Ganz anders sieht es jedoch mit Stefan Mross' Kindern aus seiner zweiten Ehe mit Ex-Frau Susanne aus. Zu ihren Enkelkindern Paula und Valentin, die bei ihrer Mutter in Berlin leben, habe die Rentnerin keinen Kontakt. "Früher waren sie hier, wir sind gerodelt, es war schön. Aber seit längerer Zeit ist Funkstille. Ich kann es mir auch nicht erklären." Was für eine traurige Wahrheit, die nun ans Licht kommt...