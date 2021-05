Stefan Mross: Jetzt berichtet seine Mutter über das Todes-Drama

Die 80-Jährige verlor ihre Schwester und ihre Nichte. Die Todesnachricht erfuhr sie von ihrem Sohn Klaus. "Wir sind alle unendlich traurig und am Boden zerstört. Ich habe am Todestag noch mit meiner Schwester telefoniert. Wir hatten noch so lieb geredet. Ich sagte noch zu ihr: 'Pass auf Dich auf.' Meine Nichte war auch eine ganz Liebe. Wir waren immer eine gute Familie", erzählt Stefanie schockiert gegenüber der "BILD"-Zeitung. Ihr berühmter Sohn Stefan möchte sich zu den aktuellen Ereignissen nicht äußern.