Stefan Mross: Drama um seine Neue! Ist die Trennung unvermeidbar?

Die schöne Dunkelhaarige ist erst seit einigen Wochen die neue Frau an Stefan Mross’ Seite, doch schon jetzt wird sie mitbekommen haben, dass das nicht unbedingt leicht ist. Denn der Sänger erwartet viel. Eva soll immer für ihn da sein, selbst aber im Hintergrund bleiben. "Das ist auch ihr weiteres Leben. Sie wird hinter mir stehen", erklärt Stefan. Ob sich die 35-Jährige das so vorgestellt hat. Immerhin ist sie Schlagersängerin. Hatte vielleicht karrieretechnisch auf Stefans Unterstützung gehofft, aber von ihm kann sie offenbar nichts erwarten. Sein geplanter Auftritt auf ihrem Event wurde bereits abgesagt. Aber warum?

Hat der Volksmusikstar Angst, seine neue Liebe könnte sich in den Vordergrund drängen, wie seine Ex Anna-Carina. Und: Auch sie sollte immer in seiner Nähe sein. Doch sie fühlte sich eingeengt, wie sie nach der Trennung gestand. Fragt sich, wie lange Eva all das noch mitmacht.

