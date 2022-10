Stefan Mross: Ehekrise! Greift er jetzt wieder zum Alkohol?

Anna-Carina bestätigt das: "Stefan kann nicht gut allein sein. Leider drohte er dadurch in alte Verhaltensmuster zurückzufallen."

Oh nein! Das weckt Erinnerungen an die durchzechten Nächte, in denen der Entertainer schlimmen Raubbau an seiner Gesundheit trieb. Fast hätte er alles hingeworfen, alles verloren. Nur dank Anna kriegte er rechtzeitig die Kurve.

Wie geht es nun mit Stefan weiter? Schließlich stehen momentan viele Auftritte für ihn an, bei denen er einen klaren Kopf und alle Kraft braucht.

Ann-Carina: "Er hat versprochen, an sich zu arbeiten. Ich bin sicher, dass unsere Liebe gestärkt aus dieser Krise geht. Aber das braucht jetzt Zeit."

Sie schwört, immer treu an Stefans Seite zu stehen und immer für ihn da zu sein. Denn für sie und ihn steht viel auf dem Spiel: Im nächsten Jahr will das Paar mit der Show ,,Immer wieder Schlager“ erstmals gemeinsam auf Tournee gehen. Und bis dahin muss die Krise überstanden sein.