Stefan Mross: Ehestress? Jetzt platz Anna-Carina mit der Wahrheit raus

Wie Anna-Carina jetzt berichtet, ist an den Eheproblem-Gerüchten absolut nichts dran! Ganz im Gegenteil sogar! Anna-Carina ist ihrem Stefan einfach unendlich dankbar dafür, dass er sie auf ihrer musikalischen Reise stets unterstützt und begleitet. Vor allem bei der Arbeit für ihr neues Album war Stefan unersetzbar. So offenbart sie bei "Die Schlager des Monats": "Er war natürlich immer dabei, er hat mich unglaublich unterstützt. Er ist ein sehr, sehr kreatives Köpfchen und stand mir da mit Rat und Tat zur Seite. Und, ich denke, das ist einfach bei uns so, jeder hat so seine, ja, Aufgabengebiete, was der jeweils andere besonders gut kann." Sie ergänzt: "Und Stefan kann gut zuhören, Stefan kann sich gut reinfühlen in viele Themen. Und ich hoffe, dass man das auch hört bei den Titeln, die er auch mit geschrieben hat." Von einem Ehestreit kann somit definitiv nicht die Rede sein! Ob Anna-Carina den Liebesspekulationen mit ihrer Aussage wohl ein jähes Ende setzten konnte? Wir können gespannt sein...