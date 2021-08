Helene Fischer & Florian Silbereisen: Eifersuchts-Drama wegen einer anderen Frau

Ob es Helene Fischer einen Stich ins Herz versetzt hat, als sie Florian Silbereisen mit Andrea Berg (55) in seiner Geburtstags-Show sah? Euphorisch riss er die Arme in die Luft, sang die Songs mit und schwärmte voller Stolz: „Auf diesen Moment freue ich mich jetzt wirklich ganz besonders“. Helenes Ex-Partner wirkte fast so wie früher, als er bei ihren Auftritten mitfieberte. Doch sie war nicht da. Obwohl sie mit ihrer Single „Vamos a Marte“ doch gerade ihr Comeback feiert. Viele Zuschauer hatten mit Helene Fischer gerechnet, wohl auch weil sie gerne betont, wie freundschaftlich die beiden noch immer verbunden sind.