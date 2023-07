Stefan Mross: Eiskalte Abzocke! Ein Schlag für seine Eva

Der Grund: Seit das Paar zusammen ist, reißt der Moderator plötzlich alles, was Evas Karriere betrifft, an sich. Bei ihren Auftritten hält neuerdings seine Managementfirma Mross Media alle Zügel fest in der Hand. Und nicht nur das! Die "Eva Luginger Schlagernacht", bei der Größen wie Patrick Lindner, Michael Holm und Anita und Alexandra Hofmann auftreten und die die Sängerin seit sechs Jahren erfolgreich alleine mit ihrer Familie organisiert, hat plötzlich prominente Unterstützung. Überraschung – natürlich Stefan Mross! "Ich werde Eva im Hintergrund helfen", verrät er gönnerhaft laut "Freizeitwoche".

Man wird das Gefühl nicht los, dass Stefan bei den beruflichen Aktivitäten seiner Freundin stets seine Chance und seine Geldgrube wittert. Muss Eva als sein zweites Standbein herhalten, falls er bei "Immer wieder sonntags" – wie zuletzt gemunkelt – rausfliegt? Tatsächlich Liebe wäre das nicht.