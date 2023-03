Stefan Mross: Eiskalte Rache! Er demütigt Ex Anna-Carina

Eva Luginger heißt die neue Frau. Sie ist hübsch, talentiert und teilt Stefans Leidenschaft zur Musik. Die beiden kennen sich schon länger, der Sänger unterstützt sie sogar beruflich. Das Pikante ist aber, dass Eva einst die beste Freundin von Anna-Carina war.

Nach der Trennung vor drei Monaten sollen sich die beiden nähergekommen sein. „Wir haben nächtelang geredet“, erzählt Mross. Die 35-Jährige stand ihm in der einsamen Zeit bei. Daraus ist schließlich Liebe geworden. „Ich schwebe auf Wolke sieben“, schwärmt der TV-Moderator. Ihr Glück feierten die Frischverliebten jetzt in einem Liebes-Urlaub in Ägypten. Wenn seine Ex romantische Knutsch-Fotos aus den Ferien posten kann, dann kann der Sänger das schon lange!