Stefan Mross: Endlich! Diese Sexbombe heilt sein Herz

Erst kürzlich drehten Stefan und Evelyn gemeinsam für die SAT.1-Show "Die Comedy. Märchenstunde" in Warschau. Vor allem Mross genoss nach seinem Ehe-Aus offensichtlich die Aufmerksamkeit und Nähe der schönen Blondine, startete eine Flirt-Offensive! Evelyn Burdecki passt auf jeden Fall genau in sein "Beuteschema": jung, blond und süß.

Nach den Dreharbeiten tanzten Evelyn und Stefan ganz ungeniert bis morgens um 6 Uhr im Club miteinander – Drinks inklusive. Und kamen sich näher, als es für Kollegen üblich wäre. Ein weiterer Schnappschuss der beiden wurde im Taxi aufgenommen. Und Evelyn sitzt schon lachend auf Stefans Schoß, sie genossen ihr Geschäker sichtlich. Da haben sich zwei gefunden! Beide teilten die Kuschel- und Partyfotos auf ihrem jeweiligen Instagram-Profil. Aber offenbar zeigte der heiße Flirt Wirkung bei Stefans Ex Anna-Carina: Sie löschte alle Fotos auf seinem Account ...

Evelyn Burdecki wurde bisher übrigens in Sachen Liebe, genau wie Stefan, vom Pech verfolgt. Nach ihrer Teilnahme bei "Bachelor in Paradies" betrog sie ihr Auserwählter Domenico de Cicco, er schwängerte seine Ex. Und auch in ihrer TV-Show "Topf sucht Burdecki" blieb die Suche nach der großen Liebe leider erfolglos. Aber wenn Evelyn liebt, dann richtig. Genau das, was Stefans Herz jetzt braucht, um zu heilen.

Stefan Mross & Anna-Carina: Das ist der wahre Grund für das Ehe-Aus. Im VIDEO gibt es alle Einzelheiten: